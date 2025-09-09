"El vídeo es solo un trocito del palizón que me llevé": el testimonio de la joven agredida en Valencia por un guardia civil

¿Por qué es importante? La joven relata cómo el agente la sujetó del cuello, la estrelló contra el capó de un coche y la arrastró por el suelo, mientras otros guardias no intervinieron, y confía en que la difusión de las imágenes ayude a que se haga justicia.

Marta vivió una brutal agresión el 23 de julio en Oliva, Valencia, cuando un guardia civil la atacó mientras otros agentes permanecían pasivos. Un vídeo grabado por una vecina muestra solo una parte de la violencia sufrida, donde se ve al agente empujándola contra un coche y arrastrándola por el suelo. Marta asegura que la agresión fue aún más grave de lo que se muestra. El agente ha sido apartado y está bajo investigación por supuestos delitos de torturas.

Nadie la ayudó. Se sintió desprotegida, sola, completamente inmóvil mientras un guardia civil la sujetaba del cuello y la agredía sin motivo. Esa fue la experiencia de Marta, la mujer que el pasado 23 de julio sufrió una brutal paliza en pleno centro de Oliva (Valencia). Ahora, gracias a un vídeo grabado por una vecina, las imágenes que captan solo una parte de la violencia vivida, salen a la luz.

"Me decía 'cállate y haz lo que yo te diga'. Yo llorando, diciéndoles por favor que pararan, y él seguía… nadie intervenía", recuerda Marta. La grabación muestra cómo el agente la empujó contra el capó de un coche mientras le colocaba los grilletes, y cómo la arrastró por el suelo. Todo esto, ante la pasividad de los demás efectivos que permanecían inmóviles.

Pero, según cuenta la víctima, lo que se ve en el vídeo es solo "un trocito pequeño del palizón brutal que me llevé". Luego, continúa, la arrastraron hasta un portal, la tiraron al suelo, y volvió a chocar contra él. Marta insiste en que la agresión fue mucho más allá de lo que quedó registrado.

El agente implicado ha sido apartado de sus funciones, sin arma reglamentaria, y está pendiente de expediente disciplinario por supuestos delitos de torturas y contra la integridad moral. Además, se investigará la actuación del resto de los agentes presentes, ya que la grabación refuerza la denuncia de abuso policial que Marta presentó aquella madrugada.

La historia se complica: tras los hechos, Marta fue denunciada por atentado a la autoridad, acusada de haber agredido a dos guardias civiles. "Era mi palabra contra la suya", explica. Ahora, con estas imágenes, espera que se haga justicia y que se reconozca la gravedad de la violencia que sufrió.