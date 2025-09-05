'Bombazo' en F1: Verstappen abre la puerta a fichar por Ferrari

El tetracampeón del mundo ha explicado que si algún día ficha por Ferrari no será solo para enfundarse el mono rojo, sino porque tenga "la oportunidad de ganar".

En la rueda de prensa previa al Gran Premio de Italia que se disputa este fin de semana en Monza le preguntaron a Verstappen por su futuro.

En concreto, por Ferrari. A pesar de que Mercedes haya sido el equipo que más fuerte ha sonado para fichar el neerlandés si abandona Red Bull, la prensa italiana le preguntó por la posibilidad de trabajar en Maranello algún día.

"No lo sé. Ellos tienen a dos pilotos bajo contrato para el año que viene de cualquier forma, así que no hay negociaciones. ¿Hay una oportunidad? Sí, hay innumerables oportunidades en la vida, para todo tipo de decisiones", señaló el tetracampeón.

Verstappen fue más allá y aseguró que nunca pilotaría por Ferrari por el hecho de vestir de rojo, sino porque será la cabeza de un proyecto ganador.

"Ferrari es una marca increíble y por supuesto, todos los pilotos ven y se imaginan a sí mismos pilotando para Ferrari, pero también creo que ahí está el error, el de sólo pilotar para Ferrari", explicó en unas palabras que pueden sonar a 'palito' a Hamilton.

"Si quieres pilotar para Ferrari, quieres ganar, así que si alguna vez quiero ir allí, no lo haré sólo para pilotar para ellos, iré allí porque veo la oportunidad de ganar. Y si ganas con Ferrari, es todavía mejor", zanjó.