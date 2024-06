Aston Martin mira hacia el mañana. Hacia el futuro. Hacia un día en el que todos los problemas que están teniendo ahora se arreglen. Se solventen. En que las nubes que hay sobre el cielo de Silverstone se levanten. Porque Barcelona fue un anticipo. Porque Austria está siendo la confirmación. Porque a saber qué es lo que sucede en el próximo Gran Premio de Reino Unido.

Optimismo, lo que se dice optimismo, no hay de cara a la visita a Inglaterra. Para Hungría bien puede ser otra historia, pero en el equipo británico no cunde el desánimo. No cunde el desasosiego. Hay, en estos tiempos tan grises, cierto grado de optimismo.

Saben dónde está todo. Saben dónde hay que apuntar. Y además cuentan con, viendo la inversión realizada, las armas para poder salir de esta situación.

El mensaje de Lance Stroll, en 'DAZN', deja claro que todo puede cambiar. Que es, simplemente, cuestión de tiempo.

"Hay muchas cosas que están pasando en Silverstone... el futuro pinta bien", dijo en Austria sobre el trabajo que están realizando en Aston Martin.

A saber si es en Hungría. A saber, pero mirando cómo han sido las mejoras del AMR24 toca esperar y cruzar bien fuerte los dedos para ver de nuevo a Fernando Alonso en las posiciones de delante.