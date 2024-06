Se vienen malos tiempos para Aston Martin. Se viene viento, fuerte, soplando en contra del camino que quiere seguir el equipo de Silversone. El equipo de Fernando Alonso. Tras Barcelona, en Austria se sigue viendo un AMR24 poco competitivo que arrastra problemas en todas las áreas... y parece que va a seguir siendo así un poco más.

Porque no hay tiempo. Porque no se puede hacer nada desde que en el Gran Premio de España, hace menos de una semana, comenzase uno de los escasos tripletes que tiene la F1 en este 2024. No se pudo mejorar el coche para el Red Bull Ring... y según cuenta Fernando Alonso en Silverstone la historia va a ser similar.

"Lo llevamos diciendo ya varias carreras. Está siendo un fin de semana difícil, y lo será también en Reino Unido", explicó Fernando en palabras para 'DAZN'.

Es lo que hay. Es lo que toca. Toca escuchar radios, dolorosas radios, como la del sprint en esa curva 3 en la que el coche apenas giraba. Toca ver cómo Mike Krack, jefe de la marca, sabe que sin las herramientas adecuadas todo es más complicado. Toca comprender que, de momento, la Q2 es lo máximo.

"Son momentos complicados"

Y a saber. A saber porque Lance Stroll ya cayó en Q1 en Austria. Porque Fernando Alonso pasó el corte por los pelos y no tuvo nada que hacer ante los otros 14 coches en la segunda ronda clasificatoria. Mientras, el asturiano mira al futuro.

Lo mira, eso sí, con dudas. Con dudas razonables sabiendo que, de momento, todo lo que han introducido en el coche no ha servido para nada. Afirma, eso sí, que ya conocen el camino... algo clave en el desarrollo de un monoplaza.

La fecha señalada, dentro de tres semanas. Dentro de casi un mes. Sí, una vez que termine este triplete y llegue el descanso, leve descanso, hasta el Gran Premio de Hungría. Hasta una carrera en la que mucho se esperaba la pasada temporada y en la que se sufrió más de la cuenta.

Sin embargo, Alonso remarca la importancia de Hungaroring: "Hasta que llegue ese momento toca sufrir un poco en la pista, y animar al equipo. Son momentos complicados".

"En Budapest vamos a traer piezas, claro que sí. Pero no sabemos si va a ser la solución definitiva", explica Alonso.

"Estamos trabajando..."

Fernando, además, señala esa idea de evolución constante de Aston Martin: "Será todo el año. Tendremos algo. Estamos trabajando".