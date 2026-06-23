Honda no se da por vencido y recuerda el complicado inicio de 2015 para reivindicar su optimismo

Koji Watanabe, presidente de Honda Racing F1, ha reiterado su compromiso con la escudería británica y sus aficionados de aportar el máximo esfuerzo para "mejorar la unidad de potencia de 2026".

Aston Martin continúa a la deriva. La escudería británica sigue buscando de forma desesperada una solución a sus múltiples problemas, y Honda es, por el momento, el único capaz de sacarles del pozo en el que se encuentran.

Aunque gran parte de los inconvenientes que atraviesan los de Silverstone provienen de la unidad de potencia de los nipones, estos están trabajando a destajo para proveer a Fernando Alonso y compañía de un motor que rinda mejor y no impida que los dos AMR26 crucen la línea de meta.

El ambiente en el garaje de Aston Martin es tenso y tétrico, pero desde Honda se muestran optimistas en dar la vuelta a la situación, poniendo de ejemplo el complicado inicio que tuvieron en 2015 con McLaren. "El inicio de la temporada 2026 ha sido muy complicado. Nuestra posición actual no es en la que queremos estar", afirma Koji Watanabe, presidente de Honda Racing F1.

En un vídeo publicado en las redes sociales del fabricante japonés, Watanabe ha expresado su malestar por las dificultades que atraviesan, pero se muestra optimista de cara al futuro de la asociación Aston Martin-Honda.

"Sin embargo, en momentos difíciles confiamos en nuestro espíritu desafiante, que es parte del ADN de Honda y HRC. En 2015, también nos enfrentamos a un inicio complicado, pero nos hicimos más fuertes al no rendirnos nunca. Todo el mundo, el equipo sigue trabajando duro para mejorar la unidad de potencia de 2026", añade el directivo nipón.

Una alianza inquebrantable

Watanabe, además de recordar el caso de 2015 con McLaren, y en el que también estuvo involucrado el bicampeón de la F1, ha destacado el compromiso conjunto de la escudería británica y ellos para lograr los mejores resultados.

"Nuestra relación con Aston Martin se hace más fuerte cada día. En el Gran Premio de Barcelona-Catalunya tuvimos una reunión de equipo que nos dio la oportunidad de hablar abiertamente y fortalecer nuestra confianza. Disfruté de hablar directamente con muchos miembros del equipo", explica Koji.

Por último, el presidente de Honda ha declarado su intención de conseguir un resultado adecuado al trabajo desempeñado. "Como un equipo, seguiremos trabajando fuerte juntos. No nos vamos a rendir nunca, sin importar qué. Entendemos que los resultados hasta ahora han sido frustrantes y compartimos ese sentimiento. Pero creemos que nuestro duro trabajo valdrá la pena y seguimos empujando hacia delante", concluye Watanabe.

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