"Aston Martin puede ser un cohete": un expiloto pide a Fernando Alonso que no se marche a Alpine

Juan Pablo Montoya, expiloto de la Fórmula 1, no quiere que Fernando se marche de Aston Martin de cara a la próxima temporada.

Los rumores siguen cuestionando el futuro de Fernando Alonso en Aston Martin con la opción de volver a Alpine encima de la mesa. Pero Juan Pablo Montoya, expiloto de la Fórmula 1, cree que sería un grave error que el piloto asturiano se marchara el próximo invierno de la escudería verde.

En 'AS', Montoya ha dejado clara cuál es su posición sobre el Aston Martin de la temporada que viene: "No quiero que Fernando Alonso se vaya de Aston Martin ahora. Podrían tener un cohete en 2027".

Le pide que no apueste por un reencuentro con Flavio Briatore: "Si Alpine estuviera ganando carreras o compitiendo por podios, le aconsejaría que se fuera. Han hecho grandes progresos, pero no hay garantías de que vayan a dar el siguiente paso".

Está convencido de que el AMR27 será muchísimo más competitivo que el actual: "Eso ya le ha pasado antes: Fernando se fue a un McLaren con problemas, pero las cosas mejoraron después. Lo mismo podría volver a pasarle. Tan pronto como deje el equipo, Aston Martin podría tener un cohete el año que viene".

Fernando termina contrato esta temporada y su futuro es tema de conversación en la parrilla: ¿renovación con Aston Martin o regreso al equipo Alpine?

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido