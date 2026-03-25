La realidad de Aston Martin y Honda, al descubierto sin mentiras: ni una buena noticia para Fernando Alonso

El medio japonés 'Shiga-Sports jp' ha detallado la situación actual de la escudería de Silverstone atisbando un futuro próximo muy oscuro para el equipo de Alonso.

En la previa del Gran Premio de Japón, la carrera en casa de Honda y una fecha marcada en rojo en el calendario de los nipones, la prensa nacional ha desvelado la realidad a la que se enfrenta Aston Martin y su motorista.

El medio 'Shiga-Sports jp', sin medias tintas, afirma que "es improbable que esta situación se resuelva a corto plazo".

Las vibraciones, el gran problema que genera la unidad de potencia japonesa, "sugieren una debilidad estructural más grave que va más allá de una simple configuración".

Es por ello que "no es realista esperar una rápida recuperación en Suzuka": "Los problemas actuales no se solucionan con una simple actualización, sino que radican en un aspecto más fundamental".

De hecho, apuntan que el motor Honda se volverá a confeccionar desde cero: "Necesita una revisión radical para mejorar su fiabilidad, lo que requiere tiempo, datos de conducción y pruebas repetidas".

Además, el citado medio señala una "inestabilidad organizacional" en el equipo: "Elementos como un liderazgo claro, un sentido de unidad en la gestión de equipos y la responsabilidad interna no se construyen de la noche a la mañana. Se trata de cuestiones de cultura organizacional que deben cultivarse a lo largo de un tiempo, o incluso más".

Ante esta dificilísima situación, solo queda disminuir la ilusión y asumir la realidad: "Incluso para un piloto como Fernando Alonso, el Gran Premio de Japón podría requerir ajustar las expectativas. Un objetivo realista sería simplemente terminar la carrera. Este modesto objetivo refleja con precisión la situación actual del proyecto".