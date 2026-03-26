Aston Martin se pone en la piel de un "incómodo" Fernando Alonso: "Si tu piloto dice que no puede seguir..."

Mike Krack, director de operaciones en pista de Aston Martin, ha reflexionado sobre el problema de vibraciones que sufrió el bicampeón del mundo de Fórmula 1 en China.

En la rueda de prensa previa de un Gran Premio de Japón que apunta a ser otra pesadilla para Aston Martin, Mike Krack ha mostrado su lado más sincero ante la evidencia del pobre nivel del AMR26.

El director de operaciones en pista de la escudería de Silverstone ha arrancado afirmando que habrá evoluciones aerodinámicas en Suzuka.

"Con el chasis estamos trabajando a fondo para hacerlo más rápido, traemos algunas evoluciones aquí, unas visibles, otras menos visibles, porque es evidente que tenemos que mejorar las prestaciones", ha señalado en declaraciones que publica 'As'.

Eso sí, por mucha aerodinámica que mejoren, el mayor problema reside en el motor: "Con la unidad de potencia hay que esperar porque las reglas no permiten hacer cambios en el momento que te gustaría".

"Es un punto importante. Tenemos que centrarnos en la fiabilidad, pero es cierto que no somos lo suficientemente rápidos porque aunque terminásemos la carrera no somos lo suficientemente fuertes como para hacerlo en los puntos", ha añadido.

El motor Honda provoca fortísimas vibraciones que afectan directamente a la integridad física de sus pilotos, y ese es el primer paso hacia la resurrección.

"Hemos trabajado en diferentes medidas para mitigar tanto la parte del hardware como el piloto. Tendremos que probarlos. Es un asunto complejo porque desde el punto de vista de los ingenieros buscas el máximo de información y datos para tomar una decisión, pero tienes que confiar en lo que dice el piloto", ha señalado Krack.

Por último, el luxemburgués se ha puesto en la piel de un Alonso que tuvo que retirarse de la carrera en China dado el fuerte dolor que estaba sufriendo en las manos.

"Fernando estaba incómodo y hay que creerle, hay respeto y confianza. Si tu piloto dice que no puede seguir, tienes que actuar de manera apropiada. Fernando es el primero que dice que si luchara por una victoria seguiría, no podemos dudar", ha zanjado.