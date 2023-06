El inicio de temporada de Hondano está siendo ni mucho menos el esperado por parte del equipo. La moto no es competitiva y Marc Márquez no termina de adaptarse a ella. Además, por si fuera poco, el español todavía no ha logrado puntuar ningún domingo.

La situación de Repsol Honda es crítica en el campeonato. Se encuentran en última posición en el Mundial de Marcas y en el de pilotos han perdido todas las opciones de optar al título, a pesar de todo lo que queda.

Las comparaciones son odiosas, pero un mundo como el de la MotoGP son el pan de cada día. A diferencia de Honda, que son las motos cuyos pilotos más se caen, Ducatisigue en alza y no parece que nadie pueda pararles.

En unas declaraciones recogidas por 'MARCA', Koji Watanabe, presidente de HRC, ha sido bastante directo cuando le han preguntado por la situación del equipo y del piloto catalán.

Marc Márquez tiene contrato en vigor para la próxima temporada. Sin embargo, los rumores acerca de su futuro no hacen más que incrementar. Por ello, Watanabe ha querido comentar la situación.

"Todavía sentimos que Marc es parte de la familia Honda. Por supuesto, Honda respeta la opinión de sus pilotos. Nosotros no sentimos ningún miedo, pero respetaremos su decisión", ha asegurado el mandamás.

A pesar de todo, Koji asegura que les gustaría retener a Márquez hasta que se retire, pues ambos han presentado un binomio prácticamente inmejorable durante los años de éxito del piloto catalán.

Honda ha encontrado el camino a seguir

En cuanto a la falta de rendimiento de la moto, Watanabe ha dejado claro que "es bastante difícil" definir cuanto tiempo tardarán en volver a ser competitivos, pero que "ahora ya casi" han "encontrado cuál es el problema".

"El siguiente paso es cómo podemos arreglar el problema, pero necesitamos algo de tiempo para arreglarlo en su justa medida. Esperemos que a finales de esta temporada, tengamos la ocasión de atraparles. Pero, por supuesto, no es tan fácil", añade en relación al rendimiento.