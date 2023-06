Últimamente está de moda en la parrilla atacar a Marc Márquezpor sus acciones en la pista. En esta ocasión ha sido Davide Tardozzi, el 'team manager' de Lenovo Ducati, aunque el italiano lo ha hecho con estilo, reconociendo que Marc es un gran piloto: "Critico algunas acciones suyas que no debería hacer un campeón como lo es Marc Márquez".

"Marc Márquez no es un enemigo de Ducati, es un adversario, que es diferente, y ver a un campeón que está sufriendo es algo que me disgusta", admitió en 'As'.

Un Marc que en parte está siendo víctima de las carencias de su moto, y tiene que tomar mayor riesgo de lo normal. Pero Tardozzi vive en otra realidad: "Marc dice que el reglamento le permite hacer algunas cosas cuando se ve en dificultad que yo no veo bien, y tiene razón, pero creo que un campeón como él debería ser más humilde y ver cuál es su nivel".

Con las carencias de Repsol Honda, el piloto de Cervera se colocó en primera línea de salida en la clasificación del sábado. Lo hizo cogiendo el rebufo de Pecco Bagnaia, y eso al manager de Lenovo Ducati no le gustó: "Él no ayuda a Honda haciendo segundo en la parrilla de Mugello, porque esa no era su posición por su moto y lo que hace no sienta bien al aficionado".

Después de dinamitar al heptacampeón, el italiano pidió respeto para Marc: "Hay que respetarle, porque es bravísimo". "Realmente, es uno de los cinco mejores de todos los tiempos y no puede manchar su imagen con ciertas acciones", añadió.

Este domingo en el circuito de Sachsenring, Marc Márquez tratará de obtener un buen resultado lidiando con los problemas de Honda. No será fácil, pero es uno de sus trazados favoritos y sería la mejor forma de reivindicarse.