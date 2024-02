La llegada de Hamilton a Ferrari ha precipitado un tornado en el mercado de pilotos antes incluso de comenzar la temporada 2024. Muchos son los nombres sobre la mesa para sustituir al británico en Mercedes. Uno de ellos es Daniel Ricciardo.

El australiano se quedó sin sitio en la Fórmula 1 tras salir de McLaren en 2022. Sin opciones de pilotar en 2023, el ganador de ocho Grandes Premios consiguió una nueva oportunidad en AlphaTauri para sustituir a Nyck de Vries.

Ahora, el hueco libre en Mercedes a partir de la temporada que viene abre las puertas de Brackley al australiano. Podría ser su oportunidad para volver a una de las escuderías más dominadoras tras su paso por Red Bull. Sin embargo, Helmut Marko ya ha dejado claro que los austriacos no tienen intención de dejarlo salir.

En unas declaraciones a F1-Insiders.com, el asesor de Red Bull no ha querido dar pie a ninguna especulación: "Ricciardo todavía tiene un contrato a largo plazo y no está disponible". El piloto del ahora Visa Cash App RB podría ser una de las opciones de Red Bull de cara a 2025 en sustitución de Sergio Pérez, por lo que los austriacos no quieren ni escuchar hablar de una posible oferta de Mercedes.