Ahora

"Me sorprende que haya ocurrido tan tarde"

Tsitsipas afirma que Kyrgios consumía cocaína antes de dar positivo

El griego ha asegurado que "ya lo sabía antes del anuncio": "No voy a intentar encubrir a alguien de quien sé la verdad".

Nick Kyrgios y Stefanos Tsitsipas Nick Kyrgios y Stefanos TsitsipasGetty Images

Tras remontar a Arthur Fils en su debut en el US Open (4-6, 7-6(3), 6-1, 6-4), Stefanos Tsitsipas soltó la 'bomba' en rueda de prensa.

Al griego le preguntaron por el positivo por cocaína de Nick Kyrgios en el ATP Mallorca del pasado mes de junio, y el exnúmero 3 del mundo no se guardó nada.

"No sé qué decirles. Quiero serles completamente honesto: ya lo sabía antes del anuncio. Lo sabía personalmente", arrancó.

Tsitsipas afirma que ya lo "esperaba": "¿Qué puedo decirles entonces? Simplemente les diré la verdad. El positivo de Kyrgios lo sabía antes de que se hiciera ningún anuncio, y cuando lo vi en las redes sociales, pensé: 'Ahí lo tienen'. Para ser sincero, hasta cierto punto me lo esperaba".

De hecho, desliza que era 'voz pupuli' dentro del circuito: "Sabía que estas cosas sucedían fuera de las pistas de tenis. Puedo asegurarlo. No voy a intentar encubrir a alguien de quien sé la verdad. Me considero una persona que trata bien a todos, pero estos eran comportamientos de los que oí hablar personalmente en el circuito, y escuché a otras personas en el mismo entorno decirme cosas similares".

Y es por ello que hasta le sorprende que haya salido a la luz "tan tarde": "Y de nuevo, cuando lo vi, me dije: 'bueno, para ser honesto, era más o menos previsible'. Lo que me sorprende es que haya ocurrido tan tarde".

Las 6 de laSexta

  1. La desesperación de migrantes y vecinos lleva a Ceuta al límite con manifestaciones diarias, macetazos y disparos al aire
  2. Dimite el secretario del Ejército de EEUU tras meses de tensiones con el secretario de Guerra
  3. Nuevos descuentos en los combustibles: la rebaja fiscal del diésel sube a 20 céntimos y el de la gasolina baja a 5
  4. Más Madrid lleva al Tribunal de Cuentas la compra del ático del Gobierno de Ayuso por posible "menoscabo" de dinero público
  5. Septiembre comienza con una subida de temperaturas que podría acabar en una nueva ola de calor este fin de semana
  6. Novedades en el crimen de Tauste: laSexta accede al auto de prisión que sitúa a Carlota como "inductora del crimen" y a su novio como ejecutor