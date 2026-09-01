Tsitsipas afirma que Kyrgios consumía cocaína antes de dar positivo

El griego ha asegurado que "ya lo sabía antes del anuncio": "No voy a intentar encubrir a alguien de quien sé la verdad".

Tras remontar a Arthur Fils en su debut en el US Open (4-6, 7-6(3), 6-1, 6-4), Stefanos Tsitsipas soltó la 'bomba' en rueda de prensa.

Al griego le preguntaron por el positivo por cocaína de Nick Kyrgios en el ATP Mallorca del pasado mes de junio, y el exnúmero 3 del mundo no se guardó nada.

"No sé qué decirles. Quiero serles completamente honesto: ya lo sabía antes del anuncio. Lo sabía personalmente", arrancó.

Tsitsipas afirma que ya lo "esperaba": "¿Qué puedo decirles entonces? Simplemente les diré la verdad. El positivo de Kyrgios lo sabía antes de que se hiciera ningún anuncio, y cuando lo vi en las redes sociales, pensé: 'Ahí lo tienen'. Para ser sincero, hasta cierto punto me lo esperaba".

De hecho, desliza que era 'voz pupuli' dentro del circuito: "Sabía que estas cosas sucedían fuera de las pistas de tenis. Puedo asegurarlo. No voy a intentar encubrir a alguien de quien sé la verdad. Me considero una persona que trata bien a todos, pero estos eran comportamientos de los que oí hablar personalmente en el circuito, y escuché a otras personas en el mismo entorno decirme cosas similares".

Y es por ello que hasta le sorprende que haya salido a la luz "tan tarde": "Y de nuevo, cuando lo vi, me dije: 'bueno, para ser honesto, era más o menos previsible'. Lo que me sorprende es que haya ocurrido tan tarde".