"Si yo fuera Wolff...": un expiloto de F1 se muestra contundente con la lucha interna en Mercedes

Riccardo Patrese, expiloto de Williams, ha analizado la actuación de Kimi Antonelli con Russell en Canadá, y ha retratado cómo podría evolucionar la relación entre ambos.

La tensión en Mercedes continúa mostrándose en cada carrera. El GP de Canadá fue el punto álgido, donde la lucha entre Kimi Antonelli y George Russell casi acaba en tragedia. Finalmente, el piloto italiano se llevó la victoria, pero su carácter en pista ha dejado mucho que hablar.

Las dudas sobre la relación entre los pilotos de la escudería alemana están en auge, y un expiloto de Fórmula 1 ha mostrado su parecer, poniéndose en el lugar de Toto Wolff, jefe de Mercedes.

"Si yo fuera Toto Wolff, no estaría muy contento con lo sucedido en la carrera de velocidad en Canadá, porque su agresividad podría haber provocado un accidente con George Russell", ha asegurado Riccardo Patrese, expiloto de Williams, sobre la actuación de su compatriota en Montreal en 'Vision4Sport'.

En sí, Patrese cree que Antonelli ha demostrado la "arrogancia que necesita un piloto de élite", aunque de forma desmedida sobre su compañero. "Esto es diferente a antes. Claro que Toto probablemente habló con él después, pero sin duda fue muy amable", añade el expiloto.

Por último, el italiano se ha puesto en la piel de Russell y su delicada situación al verse 'amenazado' por el auge de Antonelli cuando él parecía ser el piloto líder del equipo tras la marcha de Lewis Hamilton.

"Es difícil para George. Si siente que Kimi es demasiado agresivo, podría reaccionar de la misma manera algún día, y entonces la relación podría deteriorarse un poco. Pensó que, tras la llegada de Hamilton a Ferrari, no tendría competencia dentro del equipo como nuevo número uno. Pero ahora tiene que darse cuenta de que sí la tiene", concluye Patrese.

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