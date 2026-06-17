Un exjefe de Alonso baja las expectativas con el nuevo Aston Martin: "Por lo que oigo..."

Otmar Szafnauer, exjefe del piloto español en Alpine, habla sobre las mejoras que prepara el equipo británico, aunque advierte de que no será fácil.

Aston Martin no ha empezado la temporada con buen pie. El equipo británico es el peor coche de la parrilla y Honda tiene el peor motor. Una situación desastrosa que ha hecho que los de Silverstone estén muy por detrás de donde querían estar en este 2026.

Sin embargo, Aston Martin tiene una esperanza: el AMR26B. La nueva versión de su monoplaza llegará este verano con la promesa de una unidad de potencia renovada y un coche prácticamente nuevo.

Aunque no todo parece tan bonito para los británicos, ni para Fernando Alonso. Otmar Szafnauer, exjefe de Alonso en el equipo Alpine, ha hablado sobre esta segunda versión del Aston Martin, aunque ha advertido que va a ser más difícil de lo que se piensa.

El equipo británico tiene fijado, aunque no es seguro, el GP de Bélgica para traer esta gran mejora. Un proceso que Szafnauer cree que va a ser difícil. "Al igual que hablamos de las mejoras de Ferrari, de las de Mercedes en Canadá y las que traerán, en Aston Martin dijeron que no iban a hacer eso probablemente para ahorrar dinero para un gran 'coche B'. Veremos a ver que ocurre en Spa, pero por lo que oigo internamente será duro", concluyó el exjefe de Alpine, en el 'High Performance Podcast'.

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