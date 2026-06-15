¿Habría ganado Hamilton sin el incidente de Alonso? El jefe de Ferrari responde: "Estábamos en una..."

Fréderic Vasseur, jefe de Ferrari, habla sobre la primera victoria de Hamilton vestido de rojo y cree que habrían ganado aún sin el Virtual Safety Car.

Lewis Hamilton volvió a escribir su nombre en los libros de historia de la Fórmula 1. El siete veces campeón del mundo consiguió su primera victoria con Ferrari en el GP de Barcelona-Catalunya, en una carrera brutal del equipo italiano.

Hamilton tocó el cielo del circuito de Montmeló tras realizar tres paradas en boxes y hacer una estrategia completamente distinta a la de los dos Mercedes. Aunque algo que ayudó mucho a que el número '44' consiguiera su victoria número 106 fue que la última parada la realizó bajo Virtual Safety Car.

Fernando Alonso detuvo su Aston Martin en la curva 9 y se ralentizó la carrera, lo que benefició mucho a Hamilton y esa fue una de las principales razones que ayudaron a que subiera a lo más alto del podio.

Sin embargo, para Fréderic Vasseur, jefe del equipo Ferrari, el británico hubiera ganado incluso sin el Virtual Safety Car: "Habríamos ganado la carrera, quizás por un margen un poco menor. Pero también estábamos en una buena situación con un juego de neumáticos nuevos en ese momento".

"Fue positivo para nosotros, pero no quiero hacer cálculos sobre lo que habría pasado en la carrera con esto o aquello. Pero creo que ya estábamos en una situación muy buena", concluyó Vasseur, según recoge 'Motorsport'

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