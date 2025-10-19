La reflexión de Carlos Alcaraz sobre su asignatura pendiente: "Estoy intentando adaptarme..."

El 2025 del tenista murciano ha sido extraordinario y ahora pretende cerrar el curso con buenas sensaciones en torneos 'indoor' después de su derrota en el 'Six King Slam' ante Jannik Sinner.

El tenis de Carlos Alcaraz ha experimentado un salto cualitativo durante un 2025 en el que se ha convertido en un tenista verdaderamente completo. El talento y los destellos de máximo nivel que el murciano ha protagonizado desde que irrumpió en la élite de este deporte se han transformado en rutina para el de El Palmar desde que ha encontrado la regularidad en diferentes torneos y superficies durante toda la temporada.

El desarrollo y madurez del juego del número 1 del mundo le han permitido levantar ocho trofeos, dos de Grand Slam, y sumar una cantidad de puntos en el ranking que rivaliza con las mejores de la historia.

Ahora, después de caer derrotado de forma contundente en la final del torneo de exhibición 'Six King Slam', el español se enfoca en encontrar las buenas sensaciones en pista 'indoor', la asignatura pendiente, y terminar en lo más alto del tenis la temporada.

"Quedan algunos torneos en indoor, estoy intentando adaptarme a las pistas. No tengo el mejor historial en estas superficies, pero estoy intentando mejorarlo. Tengo el número uno en juego así que daré lo mejor de mí", explicaba Alcaraz.

Los resultados del murciano 'indoor' registran los peores porcentajes de victoria del tenista en cualquier superficie. De hecho, es el único tipo de pista en el que Carlos no alcanza el 70% de éxito. Además Sinner se mostró muy superior en la final disputada en Riad. Una secuencia que acentúa el interés del español en incrementar su rendimiento, especialmente, al ver que se trata de la superficie en la que se jugarán las ATP Finals y la Copa Davis.