Drenthe, exjugador del Real Madrid, hospitalizado por un derrame cerebral

El neerlandés, de 38 años, fue ingresado el pasado viernes según un comunicado que ha publicado el FC de Rebellen. Su familia pide "tranquilidad y privacidad" en estos duros momentos.

Royston Drenthe, durante su etapa en el Real MadridRoyston Drenthe, durante su etapa en el Real MadridGetty Images

Royston Drenthe, exjugador de equipos como Feyenoord, Real Madrid, Hércules o Racing Murcia, se encuentra ingresado tras sufrir el viernes un derrame cerebral, según informó en las redes sociales el grupo de exprofesionales del FC de Rebellen, del que forma parte el neerlandés.

Según el comunicado del colectivo, Drenthe, de 38 años, su familia "pide tranquilidad y privacidad durante este periodo para que puedan brindarle el apoyo que necesita para su recuperación" y añade que "está bien atendido y en buenas manos".

Drenthe tuvo una irrupción estelar en el Feyenoord y su gran actuación en el Europeo juvenil de 2007, en el que logró el título, le permitió llegar al Real Madrid, en el que no pudo triunfar, etapa tras la cual comenzó una carrera sin éxito en el Hércules, Everton, Alania Vladikavkaz, Reading, Sheffield Wednesday, Kayseri Erciyesspor, Baniyas, Sparta Rotterdam, Kozakken y Racing Murcia.

