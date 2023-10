Es cuestión de tiempo que la entrada de Andrettien la Fórmula 1 se haga oficial, ya que la FIA ha anunciado recientemente que el proyecto había superado ya dos fases del proceso para ser inscrito en el 'Gran Circo'.

Por ello, no son pocos los equipos y pilotos que se han manifestado en contra de esta idea ya que, de hacerse oficial, tendrán que repartir los beneficios económicos con un equipo más y eso limitaría sus ingresos.

Los últimos en sumarse públicamente a esta negativa ha sido Aston Martin y Fernando Alonso, que se han manifestado en contra de este proyecto. Sin embargo, a diferencia de ellos, Lewis Hamilton sí que se ha manifestado a favor de una iniciativa que generará nuevos "puestos de trabajo".

"Creo que es genial. Creo que en la F1 siempre he sentido que no había suficientes coches en la parrilla. Definitivamente habrá gente que no estará feliz de que yo lo apoye tanto, pero creo que es genial", asegura el heptacampeón del mundo a través de unas declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

"Es una oportunidad para más puestos de trabajo, hay otros dos asientos disponibles para que una potencial conductora llegue. Abre más posibilidades y creo que será más emocionante para la carrera", añade el de Mercedes.

Aun así, a pesar de que la entrada de Andretti ha despertado opiniones dispares sobre el asunto, habrá que esperar a que se complete el proceso de inscripción para saber cuándo entrará oficialmente en el 'Gran Circo'.