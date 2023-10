Carlos Sainz ha demostrado, en las 16 carreras disputadas hasta ahora, que se encuentra en uno de los mejores momentos de su trayectoria profesional. Y es que, además de haber ganado el Gran Premio de Singapur, Carlos se ha mostrado intratable con su compañero de equipo.

Por ello, muchas miradas están puestas en el piloto español de Ferrari de cara a la carrera de este fin de semana. Un GranPremio en el que vuelve el formato de clasificación al 'sprint' y que será, además, uno de los más calurosos del año.

De todo ello ha hablado el propio Carlos Sainz en la rueda de prensa de la FIA previa al fin de semana, asegurando que será una carrera difícil: ""Creo que será una carrera extrema que espero que no se repita en el futuro".

"Los organizadores han programado el GP en los mejores días posibles, pero yo siempre he sufrido con el calor y no será una carrera cómoda, pero no estoy preocupado. Además del calor, hay cosas importantes como el nuevo asfalto, es una especie de pista desconocida, llena de retos", asegura el español.

Asimismo, Carlos asegura que los problemas de degradación podrían haberse solucionado, motivo por el cual no es descabellado pensar en volver a pelear por las primeras posiciones junto a los hombres de McLaren y de Red Bull.

"Hay que ser cauteloso con la mejora en la degradación, porque en Japón introdujimos un nuevo fondo plano. Es complejo hacer un juicio final sobre ello y también demasiado pronto. Quiero tomarme un tiempo para obtener datos más definitivos, ya que en Japón el desgaste de los neumáticos era alto, pero las dos paradas lo hacían todo más fácil", comenta.

"Hemos progresado mucho, pero también hemos trabajado mucho en la gestión a lo largo de la temporada", concluye el mejor colocado de Ferrari.