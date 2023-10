La FIA ha dado luz verde esta semana a la solicitud de Michael Andretti para que su equipo entre en Fórmula 1 en 2026 con la marca Cadillac.

Esto supondría pasar de 20 a 22 pilotos y a repartir el 'pastel' entre un equipo más, lo que disminuiría los ingresos de las escuderías, que piden un aumento del coste de inscripción para nuevos equipos.

Lawrence Stroll, jefe de Aston Martin, mostró su negativa a la entrada del equipo estadounidense afirmando que "cuando algo funciona, no lo toques", erigiéndose como la voz cantante en el rechazo a Andretti.

Alonso entra en escena

En la rueda de prensa previa al Gran Premio de Qatar le preguntaron al respecto a Fernando Alonso, que corrió con Andretti en 500 Millas de Indianápolis de la IndyCar en 2017.

"Es un gran equipo, conozco a Michael y obviamente será un gran nombre para agregar a la F1", señaló Alonso, que guarda gran estima al expiloto.

Eso sí, puntualizó que la decisión debe recaer en las altas esferas: "Pero hay otras personas a cargo de este tipo de decisiones, primero la FIA, luego la FOM y los equipos también".

Por ello, apoya el 'no' de su jefe: "Cualquiera que sea la decisión final estará bien. Me gusta Michael, me gusta la organización. Pero también entiendo otras cosas, y apoyaré también cualquier posición de Aston Martin".

Lo que sí tiene claro es que una parrilla más amplia no implica una mayor competitividad: "¿Más pilotos en la parrilla? Incluso con 50 pilotos siempre acabas luchando contra dos o tres con un paquete similar. Entonces, no lo sé...".