Después de hacerse oficial la incorporación de Aston Martin a la categoría LMH del Mundial de Resistencia en 2025, la incógnita sobre quien será la alineación de pilotos está a la orden del día. Por ello, no son pocos los rumores que unen a Fernando Alonso con este nuevo proyecto de la escudería británica.

Además, el piloto asturiano ya sabe lo que es ganar las 24 Horas de Le Mans y experiencia en el Mundial de Resistencia no le falta. Asimismo, las últimas declaraciones del propio piloto español incitan aún más dichos rumores.

Y es que, a través de unas declaraciones recogidas por 'Motor.es', Fernando Alonso no ha descartado la opción de subirse al Valkyria: "Ninguna puerta está cerrada. Pero desde el punto de vista de Heart of Racing, no existe la ambición de tener un gran nombre. No creo que sea crucial para el éxito del programa".

No obstante, en Aston Martin ya cuentan con pilotos capaces de realizar grandes actuaciones en el WEC, tales como NickiThim o Marco Sorensen, ambos campeones en la categoría GTEPro de resistencia.

Por otro lado, los esfuerzos del ovetense están centrados en la Fórmula 1 y en tratar de conseguir la tan ansiada victoria número 33. Además, las seis carreras finales de esta temporada son fundamentales de cara a tener una base competitiva para poder pelear por las victorias en 2024.