La entrada de Andretti en la Fórmula 1 es ahora cuestión de tiempo y, precisamente por ello, muchos equipos han criticado a la FIA. La realidad es que el 'Gran Circo' está progresando más que nunca y la entrada de una nueva escudería podría limitar esa proyección.

El último en sumarse públicamente a esas críticas ha sido Aston Martin por medio de su dueño Lawrence Stroll. Y es que, a través de un vídeo publicado por 'Sky Sports F1', Lawrence ha cargado duramente contra esta dicisión.

"Si algo funciona, no lo toques. En este momento la F1 está 'on fire', el deporte nunca ha estado en un lugar mejor y creo que si algo no está roto, no es necesario arreglarlo. Creo firmemente que está funcionando muy bien con 10 equipos en este momento, y creo que así debe seguir siendo", explica Stroll.

Sin embargo, la llegada de un nuevo equipo a la parrilla también traerá consecuencias positivas para la competición. La realidad es que, a pesar de que los beneficios se tendrán que repartir con una escudería más, la competitividad y los adelantamientos en pista se verán beneficiados.

Además, si Andretti monta motoresRenault, la marca francesa también se verá beneficiada al contar con dos equipos oficiales motorizados por sus unidades de potencia (Alpine y Andretti), otro motivo más que derivará en una parrilla más ajustada.

