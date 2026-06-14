No habrá remontada en la salida: Alonso comenzará desde el Pit Lane en el GP de Barcelona

Aston Martin rompe el parque cerrado y el piloto asturiano partirá desde la calle de boxes en Montmeló tras clasificar último.

Está siendo un fin de semana de casa muy complicado para Fernando Alonso. El piloto asturiano sigue a los mandos de un monoplaza que no le permite competir por absolutamente nada. Ni siquiera va a poder dar la salida como el resto de sus compañeros de parrilla.

Y es que en Aston Martin han decidido romper el parque cerrado para cambiar componentes de motor, algo que le obliga a Fernando Alonso a salir desde el Pit Lane en Barcelona. La realidad es que el asturiano no pierde posiciones, ya que en 'qualy' fue 22º.

Sin embargo, sabemos que las salidas de Alonso suelen dar mucho espectáculo. El bicampeón del mundo es un experto en remontar varias posiciones en los primeros giros. Pues bien, en esta ocasión, ni siquiera podremos disfrutar de eso.

Lo cierto es que se prevé una carrera muy complicada para Aston Martin. Son destacadamente el peor coche de la parrilla (clasificaron a un segundo del penúltimo equipo), por lo que va a ser muy difícil repetir el punto obtenido en Mónaco.