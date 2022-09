Alpine ha sido capaz de lo mejor y de lo peor en la presente temporada de Fórmula 1. Los de Enstone están consumando un año que bien podría ser la antítesis del pasado; si en 2021 primaron fiabilidad sobre velocidad, en 2022 el rumbo del navío ha cambiado.

Eso sí, no para sus dos pilotos. 'Motorsport' ha sacado a la luz una llamativa estadística que sitúa a Esteban Ocon como el piloto de la parrilla que más vueltas ha completado hasta el momento.

Con 934, el francés supera a Lando Norris (932), Max Verstappen (928) y a Lance Stroll (927), mientras que Fernando Alonso no se ubica ni siquiera en el 'top 10'.

Lo curioso es que, a pesar de estar en pista un centenar de giros más, Ocon solo aventaja al bicampeón del mundo de Fórmula 1 en siete puntos en el Mundial de Constructores.

Ambos han tenido la velocidad, pero cuando Alonso lograba aprovecharla estando en la zona alta, los problemas de fiabilidad de su Alpine A522 aparecían.

Ya lo dijo Fernando hace unos meses: si contara con una parte de la suerte de su compañero, la lucha sería más divertida. Eso sí, en la batalla de la eficiencia no hay duda del ganador.

Esteban Ocon has raced the most laps this season so far 👏

Who do you think will top this list at the end of the year? 💬#F1 #EstebanOcon #Alpine #MotorsportStats #Motorsport pic.twitter.com/ML8EG4xJRc