Los pilotos de Red Bull son Max Verstappen y Checo Pérez. Pues bien, el equipo ha utilizado en una imagen para celebrar que Spa seguirá siendo sede hasta 2025... ¡a Daniel Ricciardo!

Un nuevo desprecio al mexicano, que sí es piloto titular en Red Bull y no Daniel, ahora en AlphaTauri, la filial del equipo.

Los mensajes de castigo hacia Checo no cesan desde Red Bull. Helmut Marko ha sido el más duro sobre todo en este 2023, donde a pesar de su buen inicio se ha ido cayendo y está muy lejos de Max.

El asesor austriaco incluso deslizó la posibilidad de finalizar su contrato: "Necesita un cambio de clima y de equipo. Ahora veamos cómo van las dos próximas carreras. Pero el equipo y él son conscientes de que está en crisis".

Christian Horner, aunque no con tanta dureza, también le sentenció: "Creo que tengo que hablar con Sergio después de la carrera para entender lo que le ha causado saltarse tantas veces los límites de la pista".

Racing at the #BelgianGP until 2025? Sounds good 👍 pic.twitter.com/HaWeHhWg3E