Jaime Alguersuari explica las claves de la nueva F1: "Las primeras carreras serán muy a ciegas..."

El expiloto de la F1 detalla en 'Jugones' cómo son las nuevas normas de la competición: "Será más entretenida y absolutamente más loca".

A horas de que arranque el mundial de la Fórmula 1 en Australia, con las nuevas normas en vigor, Jaime Alguersuari explica las claves de un reglamento que se está convirtiendo en un auténtico caos para pilotos y equipos.

"Será una F1 más entretenida, sí; y absolutamente será una F1 más loca", dice el expiloto.

Destaca que el riesgo se multiplica: "Habrá más adelantamientos, pero mucho más riesgo".

Y advierte sobre las grandes diferencias que podría haber entre equipos: "Las diferencias se van a ver sobre todo en los motores. Hay coches que igual van a 320km/h y otros a 300. Las primeras carreras van a ser muy a ciegas, prueba - error".