Boris Becker relata el cambio de Carlos Alcaraz: "Ahora entiende mejor..."

Una de las mayores leyendas del tenis cree que la madurez de Carlos le está ayudando a convertirse en un tenista absolutamente letal.

El siguiente reto de Carlos Alcaraz es Indian Wells. Debutará este viernes ante el ganador del partido entre Grigor Dimitrov y Térence Atmane. Y el mundo del tenis sigue alucinando con él después de que haya arrancado la temporada 2026 de manera absolutamente incontestable.

Boris Becker, una de las mayores leyendas del tenis, cree que aunque "nadie es invencible", Carlos está cerca de ello: "Nadie es invencible, todos tenemos días buenos y días malos. Pero él claramente es el número uno".

Se lo ha manifestado a 'AS' en una entrevista en la previa del torneo de Indian Wells: "Hace un año habríamos dicho lo mismo de Sinner, ¿no? Estas cosas pueden pasar en el deporte, es impredecible, nunca sabes qué puede pasar. Pero, ahora mismo, a Alcaraz se le ve genial".

El gran cambio de Alcaraz, dice Becker, ha sido su madurez y su experiencia a pesar de tener todavía 22 años: "Creo que ha sido por la madurez, aunque tiene 22 años ya lleva cuatro o cinco en el circuito y entiende mejor lo que tiene que hacer para ganar".

Esa "madurez" ha sido clave para que Carlos ya haya alcanzado los siete títulos de Grand Slams a pesar de su corta carrera. Y quedan más. Muchos más.