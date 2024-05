Fernando Alonso y la FIA no tienen la mejor relación. Se demostró este sábado tras la carrera al sprint del Gran Premio de Miami, en el que el piloto asturiano aseguró que hablaría personalmente con el presidente de la Federación, Ben Sulayem, ya que consideraba que Lewis Hamilton no había sido sancionado tras su incidente en la salida porque "no es español".

Pero no es el primer revés que Alonso se lleva este fin de semana por parte de la FIA, ya que el viernes se anunció que desestimaban el recurso impuesto por Aston Martin a la sanción que el español recibió en el Gran Premio de China por su toque con Carlos Sainz.

Ahora, los comisarios deportivos han explicado los motivos por los que rechazan las pruebas presentadas por el equipo de Silverstone.

"Si bien las imágenes eran indudablemente "nuevas", ya que no estuvieron disponibles para nosotros durante la audiencia, hubo suficientes imágenes desde otro ángulo de cámara para darnos una base clara para tomar las decisiones", reza el comunicado de la FIA.

"Aunque mostraba el incidente desde un ángulo diferente, no agregó nada material a la perspectiva de la imagen que ya teníamos. En consecuencia, desestimamos el recurso de revisión, sin necesidad de proceder al trámite de la segunda etapa de la revisión", concluye la resolución.

Por lo tanto, los comisarios consideran que las pruebas aportadas por Aston Martin no aportaban nada que les hiciera cambiar de opinión, por lo que no le devolverán a Fernando Alonso los tres puntos que le retiraron de su superlicencia.