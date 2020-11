Se acercan los test para jóvenes de Abu Dabi y la discusión sobre si Fernando Alonso debería poder participar no tiene un final cerca. La fecha es el 15 de diciembre y aún no hay nada decidido.

Fue Renault quien pidió que, tras reducir los test de pretemporada a tres días debido al coronavirus, es decir, un día y medio para cada piloto, algo muy escaso para todas las escuderías, pero especialmente para el asturiano que lleva dos años alejado del 'Gran Circo', pudiera participar en Abu Dabi.

McLaren fue el primero en negarse, seguido de otras escuderías, aunque estas han empezado a rectificar. En el caso de Ferrari, apoya que Alonso pueda entrenar en los test de Abu Dabi siempre y cuando también permitan que Carlos Sainz debute allí con la escudería italiana, porque un día y medio para adaptarse de un motor Renault a uno de Ferrari no es suficiente.

Lo mismo ocurre en Aston Martin con la llegada de Sebastian Vettel, que pasa de un motor italiano a un Mercedes. Aquí tampoco les basta con los test de pretemporada.

Sin embargo, McLaren no quiere dar su brazo a torcer. En la escudería de Woking no tienen ningún piloto en desarrollo en su programa actual. Además, el sustito de Sainz, Daniel Ricciardo, tiene contrato con Renault hasta enero, por lo que no podría disputar los test de Abu Dabi en diciembre a no ser que la escudería francesa firmase una autorización para ello. Los británicos no tienen motivos económicos ni logísticos para su negativa, es todo interés deportivo: no quieren dar ventaja a ningún piloto ni equipo.

La decisión le corresponde a Liberty y a la FIA, quienes, a pesar de ser ellos los que limitaron esos test a solo pilotos jóvenes o que no hayan hecho más de dos grandes premios, la publicidad y la repercusión mediática con el debut de Sainz en Ferrari y el regreso de Alonso podría ser clave para permitir que estos pilotos puedan correr en Abu Dabi.