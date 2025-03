Ferrari decepciona en la clasificación de Australia: "Nos ha faltado velocidad"

Ferrari no ha conseguido dar con la tecla en esta primera clasificación del año. Tras una pretemporada en la que parecía que los de Maranello podían aspirar a estar en la lucha con McLaren y Red Bull desde el principio, estas expectativas se han diluido en Australia.

Tanto Charles Leclerc como Lewis Hamilton no han podido situar al SF-25 en las primeras líneas de la parrilla, quedando relegados a la 7ª y 8ª posición respectivamente, algo bastante decepcionante teniendo en cuenta las conclusiones a las que se llegaron tras los test de Bahréin.

De hecho, hay que recalcar que esta posición de los Ferrari no se debe al gran rendimiento que han podido tener McLaren, Red Bull o Mercedes. Tanto Liam Lawson como Kimi Antonelli se quedaron fuera en Q1, por lo que otros dos monoplazas se han colado por delante de los italianos.

El piloto de RB Yuki Tsunoda y el piloto de WilliamsAlex Albon han sido los dos nombres que han clasificado por delante de los Ferrari. Esta sorpresa evidencia la mala 'qualy' de los del Cavallino Rampante, que el año pasado se llevaron la victoria en este circuito de la mano de Carlos Sainz.

"Nos ha faltado competitividad. Cuando la buscas, intentas más cosas y tienes mas errores, pero nos ha faltado velocidad. Mañana, sobre mojado, nos puede dar esperanzas de cambiar las cosas, pero el resto de la gente pensará igual", señaló Charles Leclerc.

En cuanto a Hamilton, el británico ha señalado que esperaba algo más: "Me lo he pasado bien. esperaba estar más arriba, quizá en tiempos de pole, pero los de arriba son rápidos. Mañana será mi primera vez en lluvia con Ferrari y no tengo ni idea de cómo se comportará el coche".

La Scuderia Ferrari se encomienda a la lluvia de mañana en Albert Park para tratar de solventar un decepcionante inicio de Campeonato marcado por el dominio de McLaren.