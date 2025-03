Max Verstappen asume que Red Bull está lejos de los mejores en Australia: "No me sorprende ver..."

El piloto neerlandés dice que aunque el coche "no tiene grandes problemas", no pueden competir contra los mejores en este primer fin de semana de F1.

Red Bull no está en la pelea. Al menos de inicio. Los primeros entrenamientos de Australia demostraron que Max Verstappen sufrirá. También Liam Lawson, claro. El cuatro veces campeón de la Fórmula 1 apunta que los problemas del coche no son grandes, pero que no están a la altura.

Así se pronunció después de los Libres 2 de Australia: "No hubo grandes problemas, sólo que de alguna manera no había agarre. Tuve problemas con los cuatro neumáticos, especialmente en el sector 1 y en el último sector. Eso significa que no estamos realmente ahí en este momento".

"Pero la cuestión es que realmente no tenemos grandes problemas de equilibrio. Eso hace que sea difícil de resolver, creo. Además, no son cosas que no esperara antes de venir aquí. No me sorprende ni positiva ni negativamente la velocidad que estamos mostrando ahora", dice el de Red Bull, que este 2025 lo tendrá todavía más complicado para estar en la pugna por un título que debería amarrar McLaren.

Pide más velocidad a Red Bull: "Sólo tenemos que asegurarnos de encontrar más velocidad, porque de momento seguimos un poco lejos de la cabeza".

Pero Verstappen es mucho Verstappen. Quizá no tenga el mejor coche de la parrilla, pero sería muy atrevido descartarle antes de tiempo en la lucha por el mundial. El calendario es muy largo y la Fórmula 1 acaba de empezar en el circuito de Albert Park.