El elogio de Liam Lawson a Max Verstappen: "No hay nadie del que pueda..."

En pocas semana comenzará la Fórmula 1 y todos los pilotos y escuderías afrontan una nueva temporada ilusionante aunque también exigente. Liam Lawson ya se prepara para su debut con Red Bull teniendo como compañero a Max Verstappen. Las actuaciones de la temporada pasada le sirvieron al neozelandés para hacerse con uno de los asientos más codiciados de la parrilla.

Sin embargo, ese sitio en Red Bull tiene algún que otro 'pero'. El más grande, convivir con Verstappen. Mantener una buena relación con Max es uno de los puntos fundamentales para que tanto Liam como el equipo consigan hacer una buena campaña.

Eso para Lawson no supone ningún tipo de problema: "No hay nadie de quién pueda aprender más que él. Debo aprovechar al máximo tener un compañero como él".

Sin embargo, la ambición de Lawson es total y su objetivo no es otro que intentar progresar para que en un futuro próximo pueda ser uno de los pilotos referencia en Fórmula 1. Un sueño que no debe convertirse en una obsesión a corto plazo: "No afronto la temporada con la idea de que tengo que ganar un determinado número de carreras pero mi objetivo es ganar y para eso trabajo".

Lawson también ha querido mostrar en unas declaraciones para 'ESPN' las ganas que tiene de comenzar esta nueva campaña: "Soy consciente de lo afortunado que soy por la oportunidad que me han dado desde Red Bull. Es extremadamente emocionante"