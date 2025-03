Williams, en la mesa de McLaren y Ferrari: Los únicos en tener dos coches en Q3

La escudería Williams ha sido una de las grandes revelaciones durante la clasificación del Gran Premio de Australia. Ya en las tres sesiones de entrenamiento libres los de Grove dejaron buenas sensaciones y entrever que quizá estaban para algo más que para pasar los primeros cortes de la 'qualy'.

Lo cierto es que la realidad ha superado todas las expectativas. Tanto Carlos Sainz como Alex Albon consiguieron colarse en la Q3 sin mayores complicaciones. Pero no solo eso, el piloto tailandés consiguió una espectacular 6º posición en la parrilla final, por delante los dos Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

"No esperaba ser sexto. Noveno o décimo era el objetivo, pero siempre hemos ido bien aquí y la confianza ha ayudado mucho", señaló Alex Albon tras su gran clasificación en Australia, un circuito donde Williams acostumbra a ir bastante bien.

En cuanto a Carlos Sainz, el piloto madrileño completa su primera clasificación con los de Grove con un sabor agridulce. Aunque el objetivo de estar en Q3 se ha logrado, es cierto que, viendo el ritmo de Albon, el Williams tenía algo más que para acabar en la 10ª posición.

"Muy contento por el equipo y por Alex. Por mi parte, objetivo cumplido, que era pasar a Q3. Luego no he podido mejorar, no encontraba el balance correcto, pero a partir de aquí todo es mejorar e ir hacia delante. Podemos seguir soñando en ir escalando posiciones. Todo puede cambiar con la lluvia. He hecho una muy mala vuelta de Q3, pero lo bueno es que el coches está ahí", añadió el piloto madrileño tras la clasificación.

Y sí, por lo que parece, el coche está ahí. Y es que Williams es el único equipo junto a McLaren y Ferrari que ha sido capaz de posicionar a sus dos monoplazas en Q3. Ni Red Bull ni Mercedes han conseguido lograrlo, algo que habla muy bien de la mejora exponencial de los británicos en este invierno.

De cara a mañana, la posible lluvia puede volver a cambiar el panorama. Ninguno de los pilotos ha rodado este año con los nuevos monoplazas en mojado, por lo que el ritmo es todo una incógnita.