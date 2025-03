Colapinto saca pecho y recuerda su diferencia con Kimi Antonelli: "Miles de kilómetros de test..."

Franco Colapinto se ha quedado sin asiento titular en la Fórmula 1. Está en Alpine por detrás de Jack Doohan y de Pierre Gasly. La temporada pasada debutó en Williams llegando directamente de la Fórmula 2. Y lo hizo muy bien. Y eso que apenas había podido entrenar con los monoplazas de la Fórmula 1.

Por ello el argentino ha sacado pecho, diferenciándose de los actuales pilotos rookies. Así lo ha dicho en palabras que recoge la agencia 'GMM'.

"Sin haber tenido ningún día de test, sin un test con un coche de Fórmula 1, ir directamente a correr es muy difícil. Si miras a día de hoy, todos los chicos que han empezado a correr han tenido miles de kilómetros de test. Antonelli hizo 10.000 kilómetros de test y yo hice 400", dice el piloto probador de Alpine.

"Está claro que he cometido errores, quizá por ir más allá del 100 cuando no tenía un asiento garantizado. Corrí sabiendo que cada vuelta que daba, cada curva que trazaba, necesitaba estar al 100%. Soy como quiero ser. Max es un piloto que también dice siempre lo que siente. Entré a la Fórmula 1 después de correr en Fórmula 2 y he intentado no cambiar en absoluto", sostiene el ya ex de Williams.

Colapinto estará en el Gran Premio de Australia como tercer piloto. Viajará al circuito de Albert Park para estar con su nuevo equipo.

¿El asiento de Doohan?

Flavio Briatore hubiera preferido colocar a Colapinto como titular, pero Alpine ya había cerrado a Doohan. Por ello, los rumores sobre un posible cambios son muy fuertes. Si el joven piloto no rinde en los primeros fines de semana del mundial, el argentino daría el salto hacia el coche.