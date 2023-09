El Gran Premio de Italia ha dejado claro, aún más si cabe, el dominio incontestable de Max Verstappen en la Fórmula 1. El neerlandés, pese a no haber salido en la primera posición, ha ganado por décima vez consecutiva (decimosegunda en lo que va de temporada) y aumenta su ventaja en 145 puntos sobre Checo Pérez.

Un Sergio Pérez que, pese a no haber tenido una carrera fácil y haber clasificado por debajo de lo que esperaba de él, ha conseguido finalizar segundo y se asegura, así, la segunda posición en el campeonato y deja atrás a Fernando Alonso.

El asturiano, por su parte, no ha tenido el mejor fin de semana y, a diferencia de lo que sucedió en Zandvoort, se aleja de Pérez y, por si fuera poco, se reduce su ventaja con Hamilton. El asturiano se mantiene como primero del resto con 170 puntos tan solo seis por encima de un Lewis Hamilton que suma ya 164.

A su vez, Carlos Sainz, tras su gran actuación en Monza, se afianza por delante de su compañero Charles Leclerc en el Mundial de Pilotos con 117 puntos, 6 más que el monegasco, demostrando así que esta temporada está rindiendo a un mejor nivel que el año pasado.

En el resto de la clasificación, todo sigue igual. Lando Norris, que parecía que podría meterse en la pelea tras el paso delante de McLaren, se mantiene en la octava posición con 79 puntos, lejos de los hombres de cabeza.

The state of play after 14 Grands Prix 👇 #ItalianGP #F1 pic.twitter.com/Vr7JOeahRj

Tras un nuevo doblete del equipo Red Bull, queda demostrado que los austriacos compiten en otra liga y suman ya un total de 583 puntos. Una cifra que contrasta de manera directa con su más inmediato perseguidor, Mercedes, que cuentan con menos de la mitad de ellos (273).

El equipo alemán que, además, se mantiene muy sólido carrera tras carrera por lo que ya se encuentran en terreno de nadie en esa segunda posición que consolida el buen paso delante de los de Toto Wolff.

En Ferrari, por su parte, han vuelto a ser competitivos de tal manera que ya se encuentran en tercera posición. Tras la gran carrera de Carlos Sainz y de Charles Leclerc, los de Maranello ya han adelantado a Aston Martin y, con 228 puntos, ya tienen en el punto de mira a las 'balas plateadas'.

Desde Aston Martin, como ha quedado evidenciado en el trazado de Monza, los problemas en circuitos de baja carga aerodinámica continúan latentes y ya han perdido el podio en constructores. Con 217 puntos, los británicos empiezan a notar la falta de puntos obtenidos por Lance Stroll a lo largo de la temporada.

Eso sí, la tercera posición la tienen asegurada, ya que McLaren aún está lejos y tan solo tienen 115 puntos en su casillero.

TEAM STANDINGS@ScuderiaFerrari vault up to third after Sunday's race#ItalianGP#F1pic.twitter.com/SwKKeLfoPH