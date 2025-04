Fernando Alonso recuerda una de sus discusiones más "acaloradas" en Fórmula 1

"Yo me meto un poco en la mente del otro..."

En Nürburgring, durante su primera etapa en McLaren, Fernando Alonso vivió uno de sus duelos más aguerridos en su dilatada trayectoria en Fórmula 1.

Era el Gran Premio de Europa 2007, el Mundial estaba apretadísimo y el asturiano se disputaba la victoria con Felipe Massa.

Ambos se tocaron y finalmente el compañero del entonces 'rookie' Lewis Hamilton se llevó la victoria, pero tras bajarse del monoplaza arrancó una nueva batalla, esta vez fuera de pista.

En el documental 'La Magia de Alonso' de 'DAZN', Fernando ha recordado lo ocurrido: "A pocas vueltas para el final, empieza a llover, en seco yo creo que Ferrari tenía un pelín más y en mojado nosotros teníamos un pelín más".

"Luego al final nos tocamos y no estaba muy contento yo en el parque cerrado, ni él tampoco. Al final hubo una discusión ahí acalorada", ha rememorado.

"Pero fue muy importante, muy importante porque significaba una victoria. Yo me meto un poco en la mente del otro, cuando vi que Massa iba por el interior digo pues va a sacrificar mucho la curva de izquierdas para hacer muy bien la de derechas y adelantarme luego", ha añadido.

El ahora piloto de Aston Martin, uno de los más reconocidos por sus luchas cuerpo a cuerpo, aún no concibe lo que hizo el brasileño.

"Entonces, no me esperaba ese toque, porque no hubiese hecho lo que hizo él, ir contra mi", ha zanjado.

Al final el Mundial 2007 se lo llevó Raikkonen, en 2008 Alonso volvió a Renault y en 2010, con su fichaje por Ferrari, coincidió con Massa. El resto, sobre todo su cara a cara con Felipe, es historia.

