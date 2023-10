El Gran Premio de Qatar ha llegado para quedarse en el calendario de la Fórmula 1. Un circuito en el que, si bien es muy revirado y adelantar no es una misión sencilla, Fernando Alonso ya obró un auténtico milagro de la mano de Alpine.

Y es que el ovetense, tras una carrera loca y una conducción prácticamente perfecta desde el principio del fin de semana, consiguió una terceraposición que, en circunstancias normales, parecía impensable. Además, en una carrera en la que Hamilton y Verstappen dominaron como acostumbraban en aquel año, Fernando fue capaz de dejar actuaciones estelares en su primer año de vuelta en la competición.

Una tercera posición que sentó los cimientos de un proyecto, el de Alpine, que finalmente nunca llegó a triunfar y que ahora están haciendo frente a las consecuencias de dejar escapar a un Fernando Alonso que, dos años después, buscará repetir la gesta de la mano de Aston Martin.

Y, aunque la caída de rendimiento que ha sufrido Aston Martin a lo largo de la temporada es más que evidente, no hay que olvidar que los británicos, de la mano del español, han conseguido siete podios en lo que va de año y ya saben lo que es pelear mano a mano con Max Verstappen por la victoria.

Por ello, a pesar de que las mejoras no parecen funcionar en el monoplaza británico y de que el trazado qatarí no se adapta a las características del mismo, Fernando acostumbra siempre a sacar el máximo de los coches que pilota y, si la carrera es alocada como sucedió en 2021, el podio no es una idea muy descabellada.

Asimismo, conseguir un buen resultado en la próxima carrera es fundamental para los de Lawrence ya que, de no hacerlo, McLaren podría acercarse aún más en el Mundial de Constructores y podrían perder, incluso, la cuarta posición.

