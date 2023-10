Fernando Alonso y Sebastian Vettel. Rivales en su día, y pilotos que, en su larga trayectoria en la F1, han pilotado para varios equipos. Equipos como Ferrari y como Aston Martin. En Maranello, primero fue el asturiano y luego el alemán; en Silverstone, al revés. Y las comparaciones, claro está y aunque como suele decirse sean odiosas, no se han hecho esperar.

La última entre ambos ha llegado desde 'Formula.de'. Ha sido Marc Surer, expiloto suizo de Fórmula 1 y ahora trabajando como comentarista, quien ha resaltado el aspecto en el que Fernando Alonso está siendo capaz de sentar cátedra en Aston Martin.

Porque, para él, el asturiano es capaz de exprimir mejor cada coche. Le pongas lo que le pongas. Conduzca lo que tenga que conducir, siempre parece sacar el máximo de cada monoplaza.

Y eso Vettel... no. Al menos, así lo ve el helvético: Si el coche no es perfecto, Vettel no podrá conducir a la perfección. Ya lo vimos en Ferrari".

"Si tiene un coche que haga lo que debe hacer es único, pero eso no siempre ha pasado. En Aston Martin tampoco lo logró", insiste.

Ahí Fernando es superior: "Alonso gana al coche en toda la pista, y eso es algo que se nota a nivel visual".

"Por eso Fernando está siendo tan superior con respecto a Stroll que lo que Vettel logró hacer", afirma Surer.

Lo cierto es que la diferencia entre Seb y Lance en 2022 fue de apenas 15 puntos. Alonso, quedando Mundial aún por delante, le saca ya 127 al canadiense.