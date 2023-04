Lo ha vuelto a hacer. Sí, Fernando Alonso ha enloquecido, otra vez, a sus fans. Ha puesto el suflé en máximos. Ha elevado al límite la ilusión y la pasión que se vive en, por y con Aston Martin. Todo con un simple tuit. Con una respuesta al equipo. Una que la hinchada no ha tardado en relacionar con esos años dorados del bicampeón en Renault. Y no, él no es de los que dan puntada sin hilo.

Él, como saben en su equipo, se acuerda de todo. De cada carrera. De cada día. De cada posición. Él es así, Vive por y para la velocidad. Por y para el mundo del motor. Ya sea WEC, Dakar o F1, como Fernando Alonso no hay muchos.

El asturiano, que cambió Alpine por Aston Martin en uno de los movimientos de mayor riesgo que se recuerdan en Fórmula 1, está en una nube. No solo por sus tres podios en tres carreras, sino también y sobre todo por el ambiente que se vive en una escudería, en un equipo, que tiene la ambición acorde a la del propio Alonso.

Algo que no es ni mucho menos sencillo. Porque Fernando quiere ganar. Lo ha querido siempre. Sea donde sea, él solo tiene en mente la victoria. A ello aspiran en Aston Martin, y también un asturiano que quiere más que dos títulos de Fórmula 1 en sus vitrinas.

Pero a lo que vamos. Vamos al mensaje de Fernando. A uno que escribió como respuesta a Aston Martin. A un tuit con vídeo que compartió el equipo en redes sociales con los grandes momentos, con los grandes momentazos, que han vivido en Bahrein, Arabia Saudí y Australia.

"Espíritu de equipo...", 'Team spirit'

Con las celebraciones. Con los abrazos. Con un ambiente repleto de sonrisas y de ilusión mientras se anda por el común camino de llevar a la marca de Aston Martin a lo más alto de la F1.

Y a eso reaccionó Fernando Alonso con el siguiente mensaje: "Qué increíble espíritu de equipo".

Así a bote pronto puede decir poco. Probemos en inglés. "Just an incredible Team spirit", compartió Alonso. ¿Será casualidad que 'Team spirit' esté con una 'T' mayúscula?

Y en Renault...

Podría ser, pero es de Fernando Alonso de quien hablamos. Y Fernando Alonso sabe, como saben muchos de sus hinchas, que en el Renault, en ese Renault que le hizo doble campeón del mundo, un eslogan aparecía en el chasis azul del monoplaza. Sí, es el de 'Team spirit'.

Fue en los Grandes Premios en los que no se podía llevar publicidad de tabacaleras cuando Renault puso el 'Team spirit' en su coche, y claro está las reacciones al mensaje de Alonso no se han hecho esperar.

Colores azul y amarillo por Renault, y verde por Aston Martin. Y, de nuevo, la pasión que crece y crece a esperas de que llegue la victoria 33... y a saber si algo más.