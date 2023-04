Muchos dudaron de la decisión de Fernando Alonso en verano. De dejar Alpine. De no atender a la oferta u ofertas de la escudería gala. De hacer eso, y de irse a Aston Martin. En una carrera se comprobó que hizo bien. Y ahora, tras tres pruebas bien diferentes entre sí, se ha demostrado de nuevo que bien puede ser su mejor movimiento en F1. Algo que él mismo ha dejado caer.

Ya no solo por el rendimiento de ambos coches, con un Aston Martin que tiene bastante más ritmo que el Alpine y que en tres carreras lleva tres podios, sino también por el ambiente. Por lo que se respira en ambas escuderías. Y sí, también por Esteban Ocon.

Porque no es lo mismo uno que otro. Porque no es lo mismo tener al francés de compañero, por decir algo, que tener al lado a Lance Stroll. No, no es lo mismo. Y en Alpine no han aprendido. Por eso todo sigue igual.

Ocon casi la lía en Jeddah el pasado año. Y como no se pusieron límites en Brasil, en la 'sprint race', llegó el momento. El momento en que Ocon y Alonso comprometieron su carrera por un par de toques evitables. Fernando se ha ido, pero Esteban sigue.

Estaban en los puntos, pero...

Y a su lado está Gasly, con quien no tiene una buena relación por más que quieran aparentar en Alpine. En Australia, tremendo accidente entre los dos que dejó a los Alpine fuera de carrera cuando los puntos estaban en su mano.

Se quedaron a cero, y en la marca gala hablan de "situación caótica": "Si Gasly no se va largo habría estado más adelante. Esteban seguía a Tsunoda, pero Pierre no le vio y chocaron.

Es una frase de Otmar Szafnauer, que explica: "Es mala suerte porque teníamos buenos puntos, con un quinto merecido. Gasly fue capaz de seguir a Sainz. Es una pena que se choquen, pero no se debe culpar a uno u otro".

Lo cierto es que Ocon sí lo hizo, dejando claro que para él Gasly fue el responsable a la par que llamaba "suicidas" a algunos pilotos por su actitud en la relanzada: "No me dejó espacio, y chocamos".