Hora de seguir avanzando. Hora de seguir hacia adelante. Hora de superar los límites y los objetivos marcados a comienzo de temporada. Sí, ahí está Aston Martin. Ahí está, afortunadamente, el equipo de Fernando Alonso. Porque los de Silverstone ya están entre los mejores. Porque lo que querían, en el día de la presentación del AMR23, ya está cumplido. Cumplido con solo tres carreras disputadas. Sí, podría parecer que está todo hecho, pero no. Nada más lejos.

Porque un equipo que quiere ganar, que quiere ser campeón, no puede quedarse solo con estar entre los mejores. Un equipo con la ambición de Aston Martin no puede pecar de conformismo. No puede quedarse parado y esperar. No. No puede hacerlo. Tiene que avanzar. Y no tiene que estar entre los mejores. Tiene que ser el mejor. Para serlo, primero hay que hacer una cosa.

Una lógica cosa. Y eso que deben hacer es ganar. Lograr su primera victoria. Poner a Fernando Alonso, o a Lance Stroll, no en un lugar del podio sino en lo más alto del mismo. Sí, el asturiano suma tres terceros, pero hay que ir más allá.

"¿Y la primera para cuándo?"

Bien ser segundo o bien, sobre todo, ganar. Sumar 25 puntos, y quién sabe si también el de la vuelta rápida, para un mismo piloto en un día de carrera. Bien podría ser en Mónaco. O bien incluso antes con por ejemplo Miami. Pero Lawrence Stroll, gran jefazo, ya está preguntando cuándo.

"¿Para cuándo la primera victoria?", cuenta Mike Krack, jefe de Fernando Alonso, sobre en lo que piensa ya el gran hombre detrás del equipo Aston Martin.

"En el título todavía no piensa, pero sí en ganar. Lo suyo es pura pasión... pero lo mezcla de manera equilibrada con pragmatismo", insiste el de Luxemburgo en palabras que recogen en 'SoyMotor'.

"Está satisfecho... pero hay que darle más"

Y sigue: "No exige fecha, solo nos ha preguntado sobre cuándo podemos ganar. Está satisfecho de lo que estamos haciendo y de nuestro progreso, pero quiere más. Es lo bueno de trabajar con él. Sabemos lo que espera, y tenemos que darle más".

De momento, tal y como sabe Alonso y también el resto de la parrilla de Fórmula 1, Red Bull está por delante. Sin embargo, quién sabe lo que puede pasar en un fin de semana...

En Jeddah, Verstappen tuvo problemas en clasificación. En Australia fue Sergio Pérez. Mientras, el Aston Martin AMR23 parece una auténtica roca.