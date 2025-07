La increíble hazaña de Davidovich para remontar a Fritz en Washington

"Fritz siempre me pone al límite"

Alejandro Davidovichcontinúa a un nivel increíble en este 2025. En el ATP de Washington el malagueño ha dejado una nueva demostración de tenis y resiliencia para vencer a Taylor Fritz, número 4 del mundo, en su propia tierra y sobre pista dura.

Esta victoria conduce al tenista español hasta la semifinal del torneo donde se enfrentará a Ben Shelton y, con esta victoria, domina el cara a cara ante Fritz con cuatro victorias y tres derrotas ante el estadounidense.

El primer set del partido fue muy intenso y emocionante. El español tuvo dos oportunidades para cerrar la manga con su saque pero tuvo que esperar hasta el tie break para superar a un Taylor Fritz que, en su país natal, no iba a dar su brazo a torcer con facilidad.

Al 1-0 le siguió el 1-1 en el segundo parcial después de que el número 4 del mundo se impusiera con autoridad (6-3). Y sería en el tercer y decisivo set cuando una actuación estelar de Davidovich Fokina dejaría perplejo a su rival y a los aficionados.

Taylor Fritz se colocaría 5-2 arriba en la última manga pero Davidovich conseguiría remontar el partido con una racha de 5 juegos consecutivos que le servirían para rugir de madrugada en suelo americano (5-7) y cobrar su revancha tras su encuentro en Wimbledon.

El partido terminó casi a 2 de la mañana después de más de 3 horas de batalla que terminaron con el billete para el malagueño directo a la semifinal.

"Fritz siempre me pone al límite, hoy he tenido suerte. He estado a dos puntos de irme pero estoy muy agradecido de poder jugar este tipo de partidos y poder ganarlos", declaraba Davidovich tras la victoria.