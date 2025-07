"Cuando no nos pasan cosas, somos rápidos": El nuevo recado de Carlos Sainz a Williams

El piloto madrileño de Williams no duda en señalar a esos "pequeños errores" que hacen que "no estamos operando al nivel que hay que hacerlo en la F1".

"Ritmo no me falta"

Carlos Sainz ha logrado una gran 6ª posición en la carrera sprint sin mayores complicaciones. El piloto de Williams salió en la misma posición en la que acabó, sumando buenos puntos en este inicio de Gran Premio de Bélgica.

Lo cierto es que el madrileño volvió a tener una primera sesión complicada en Spa. Tras varios problemas en su monoplaza, Sainz fue capaz de reponerse para la clasificación sprint y lograr el 6º lugar, de donde no le ha bajado nadie.

"Sensaciones positivas con el coche las ha habido siempre. Cuando no nos pasan cosas, somos rápidos. Carrera solida, íbamos un poco mas rápidos que Ocon, pero corría mucho en la recta y no le podíamos adelantar", señaló ante los medios.

Sainz estuvo en varias ocasiones acariciando la zona de DRS respecto a Esteban Ocon, aunque en ningún momento fue capaz de generar algo de peligro sobre la posición del piloto francés de Haas, quien finalmente obtuvo una gran 5ª posición.

"Más que fiabilidad, son errores pequeños que hacemos entre todos. Una vez le toca a uno, otra a otro. No estamos operando al nivel que hay que hacerlo en la F1. Cuando no pasa nada, estamos en la pelea. Nos movemos por resultados y es lo único que cuenta, pero si algo he visto este año es que ritmo no me falta".