Márquez se aferra al recuerdo de su noveno mundial en Japón: "Hay una motivación extra"

En Japón, donde se corre este fin de semana, Marc Márquez se convirtió en campeón del mundo el año pasado por novena vez.

Marc Márquez está luchando este mundial de MotoGP contra las dos Aprilia, contra Jorge Martín y Marco Bezzecchi. Y este fin de semana en Japón regresa al lugar donde fue campeón el año pasado con Ducati, el noveno de su carrera.

Espera que el circuito le dé un extra: "El Gran Premio de Japón de 2025 representa un recuerdo imborrable que me une de una manera especial a Ducati. Ese recuerdo y el increíble cariño de los aficionados japoneses me dan una motivación extra para afrontar este fin de semana".

"Motegi es un circuito que me gusta mucho: el objetivo es hacerlo bien y ser competitivos", dice el piloto de Cervera.

Su compañero, Pecco Bagnaia, también ha analizado qué le espera el fin de semana. Un escenario muy diferente al de Marc. "Me encanta Japón y cada año estoy muy feliz de volver a competir aquí. En Motegi conseguí mi última victoria y ese es un pensamiento positivo con el que afronto el fin de semana", explica el italiano.

Quiere seguir recuperando sensaciones en otro mundial que está siendo complicado para él con Marc a su lado: "En Austria luchamos mucho y al final volvimos a sumar puntos. Ahora debemos seguir trabajando duro para recuperar las mejores sensaciones sobre la moto".

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