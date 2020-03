No es necesario hacer la prueba del coronavirus a Trump, según el médico de la Casa Blanca

El médico de la Casa Blanca, Sean Conley, ha asegurado que no es necesario realizar la prueba para detectar el coronavirus al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de haber estado en contacto con dos altos cargos brasileños que han dado positivo en el virus. Según ha informado el doctor del presidente en una carta, las relaciones que ha llevado a cabo Trump se consideran de "bajo riesgo de transmisión". "La relación del presidente con el primer individuo fue extremadamente limitada (fotografía y apretón de manos) y, aunque pasó más tiempo cerca del segundo caso, todas las interacciones se produjeron antes de la aparición de cualquier síntoma", dice la carta. El doctor ha añadido que "no hay indicación de autocuarentena en este momento" y que "dado que el presidente no muestra ningún síntoma, las pruebas del Covid-19 no están actualmente indicadas".