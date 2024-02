En los últimos días, algunos pilotos de Fórmula 1 han estado compartiendo en sus redes sociales algunas fotografías y vídeos en los que se ve la forma que han elegido de entretenerse durante la pretemporada, jugando al pádel.

No es raro ver a los pilotos de Fórmula 1 agruparse durante la temporada y compartir tiempo practicando deportes diferentes y no necesariamente relacionados con el motor.

En otras ocasiones se ha visto a algunos pilotos como Carlos Sainz junto a Norrisjugar al golf o a Fernando Alonsojugando al tenis de mesa conRussell.

Algunos de los que han participado en estos partidos de pádel son Norris, Alonso, Leclerc, Verstappen o Ricciardo.

Ha trascendido un vídeo donde se juega un punto entre la dupla de Norris y Fernando contra la de Leclerc y Verstappen. En el vídeo que se ha compartido, se ve un punto muy disputado en el que tras dos globos defensivos de Leclerc y Verstappen, Alonso 'machaca' y gana.

Ha llamado la atención la celebración efusivade Fernando al final del vídeo, que se corresponde con la competitividad tan ferviente que el asturiano ha predicado durante tantos años. Fernando Alonso no conoce los enfrentamientos amistosos, da igual el deporte que sea, el español quiere ganar siempre.

A pocos días de que se celebre la primera carrera de la temporada de 2024 de Fórmula 1, los pilotos encaran ya la recta final de la pretemporada para dar paso al que será el año con más carreras de la historia.

Charles Leclerc and Max Verstappen VS Fernando Alonso and Lando Norris playing padel pic.twitter.com/ILU3yYOoXM