Fernando Alonso, otra vez con el "GP2 engine" de Honda: así explica Aston Martin los rebotes

Hasta nueve coches de Fórmula 2 han marcado una velocidad punta mayor a la del asturiano en unos segundos libres caóticos para Aston Martin.

El 27 de septiembre de 2015, durante el Gran Premio de Japón de Fórmula 1 en Suzuka, Fernando Alonso espetó por radio el famoso "GP2 engine" viendo que el entonces motor Honda, en casa ante sus aficionados, no podía ni competir con el resto de la parrilla.

11 años después, en los segundos libres del GP de Azerbaiyán, la unidad de potencia japonesa ha dejado tirado al asturiano por una fuga de aceite.

Mike Krack, director de pista de los de Silverstone, ha explicado que estaban probando alturas muy bajas y que a ello obedecen los fuertes rebotes.

"No diría que haya sido peor que en otros sitios. Intentamos no regalar altura al suelo y tenemos que cubrir todas las situaciones: vuelta de clasificación, tanda larga, combustible... Los libres son precisamente el momento para probar estas cosas", ha explicado.

"Identificamos algo de aceite y ahora tenemos que ver qué es. Creo que no es nada grave, simplemente tendremos que repararlo. Pero no había tiempo suficiente para desmontarlo", ha añadido en declaraciones que publica 'Motorsport'.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención ha sido la paupérrima velocidad punta del AMR26 en Bakú.

Alonso marcó una velocidad máxima de 311 km/h, mientras que nueve coches de Fórmula 2 le superaron. De hecho, Gabriele Minì con 328 km/h casi le saca 20km/h, lo que en la máxima categoría es una barbaridad.

Tanto Fernando como Stroll han estrenado distintos elementos de la unidad de potencia, por lo que saldrán últimos en la carrera del sábado. Y viendo la velocidad punta y que Lance se ha quedado a más de cuatro segundos de George Russell, se espera un fin de semana para olvidar en Bakú.

"Estamos en la desafortunada situación de que tendremos penalizaciones de parrilla de todos modos. Así que realmente no tenemos ningún incentivo para buscar rebufos enormes en clasificación, porque vamos a salir muy atrás igualmente", ha zanjado Krack.