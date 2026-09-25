F1 2026, en directo: Clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú

¡¡TREMENDO PALO PARA ANTONELLI!! El italiano ha roto la dirección de su Mercedes chocando contra el muro. La suerte le ha sonreido algo debido a que ya tenía un tiempo que le permitirá pasar a la 'Q2'. Pero todo hace pensar a que el líder del Mundial saldrá desde muy atrás. Compartir en X

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¡¡BIENVENIDOS A LA CLASIFICACIÓN DEL GRAN PREMIO DE AZERBAIYÁN!! Llegamos a esta inusual jornada de viernes con uno de los platos fuertes del fin de semana, la clasificación. En los entrenamientos libres se ha impuesto la velocidad de Max Verstappen pero los Mercedes y los Ferrari le siguen de cerca. Sainz podría ser una de las sorpresas del gran premio y todo hace pensar que Alonso seguirá peleándose con un Aston Martin que solo da problemas. Dadas las llamativas características del circuito de Bakú es probable que veamos la bandera roja a la mínima que ya haya un accidente por lo que la sesión podría extenderse. En cualquier caso, en poco menos de una hora, comenzará el espectáculo. Compartir en X

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