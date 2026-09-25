Ahora

Verstappen vs Mercedes

F1 2026, en directo: Clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú

Siga en directo en laSexta.com la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán en el icónico circuito de Bakú de la temporada 2026 de Fórmula 1.

laSexta Deportes
Madrid,
Fernando Alonso Fernando Alonso Getty

LOS MUROS, EL GRAN PELIGRO

No hay que olvidar que la gran particularidad de este circuito de Bakú es lo al límite que hay que ir en las curvas. Pilotos como Stroll y Russell han tenido percances en los Libres 3. Para darnos cuenta de la proximidad con las protecciones, la F1 ha publicado unas llamativas imágenes del coche de Pierre Gasly.

¡¡BIENVENIDOS A LA CLASIFICACIÓN DEL GRAN PREMIO DE AZERBAIYÁN!!

Llegamos a esta inusual jornada de viernes con uno de los platos fuertes del fin de semana, la clasificación. En los entrenamientos libres se ha impuesto la velocidad de Max Verstappen pero los Mercedes y los Ferrari le siguen de cerca. Sainz podría ser una de las sorpresas del gran premio y todo hace pensar que Alonso seguirá peleándose con un Aston Martin que solo da problemas.

Dadas las llamativas características del circuito de Bakú es probable que veamos la bandera roja a la mínima que ya haya un accidente por lo que la sesión podría extenderse. En cualquier caso, en poco menos de una hora, comenzará el espectáculo.

Las 6 de laSexta

  1. El Gobierno ve "voluntad de acuerdo" para aprobar el decreto de vivienda el martes mientras negocia contrarreloj con los partidos
  2. Sánchez asegura que los casos de Begoña Gómez y su hermano "no son corrupción": "Sufrir este ataque personal es difícil de asumir"
  3. Varios vídeos muestran palizas de militares españoles a migrantes en Ceuta
  4. La sala de la ONU se vacía mientras Netanyahu carga contra quienes le plantan cara: "Cobardes morales"
  5. 'La bola negra' llega a los cines como uno de los estrenos más esperados: la película de Los Javis que ya mira a Hollywood
  6. Tailandia mantiene la cadena perpetua a Daniel Sancho tras desestimar los recursos