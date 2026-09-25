Verstappen vs Mercedes
F1 2026, en directo: Clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú
Siga en directo en laSexta.com la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán en el icónico circuito de Bakú de la temporada 2026 de Fórmula 1.
BUENAS SENSACIONES PARA LOS WILLIAMS
Tanto Sainz como Albon están en 'Q2' y no es ningún disparate imaginar que podrían estar en la 'Q3'.
COMIENZA LA 'Q2' CON BANDERA AMARILLA
Lindvlad, de Racing Bulls, se ha ido por una escapatorioa. Por fortuna, sin impacto.
MENOS DE UN MINUTO PARA QUE COMIENCE LA 'Q2'
Los Red Bull y Russell, grandes favoritos para llevarse la 'pole'.
NUEVA DECEPCIÓN PARA ALONSO
ELIMINADOS EN 'Q1':
- 17º Bortoleto
- 18º Hulkenberg
- 19º Alonso
- 20º Pérez
- 21º Bottas
- 22º Stroll
SE PONE RUSSEL PRIMERO DE NUEVO
Supera a los Red Bull y para el crono en 43.6. Muy buen tiempo para el británico.
DURA IMAGEN DE ANTONELLI
El italiano se ha quedado viendo la prueba desde fuera tras retirar el coche. Esto puede apretar el Mundial.
¡¡TREMENDO PALO PARA ANTONELLI!!
El italiano ha roto la dirección de su Mercedes chocando contra el muro. La suerte le ha sonreido algo debido a que ya tenía un tiempo que le permitirá pasar a la 'Q2'. Pero todo hace pensar a que el líder del Mundial saldrá desde muy atrás.
SAINZ SE SALVA, DE MOMENTO
El madrileño está 13º. Da la sensación de que no debería tener demasiados problemas para pasar a la 'Q2'.
¡SE PONE RUSSELL EN CABEZA!
Supera a Hadjar y Verstappen y adelanta al neerlandés por solo dos milésimas. Tremendo
ALONSO, EN LA ZONA DE ELIMINACIÓN
El asturiano ha quedado relegado a la decimo novena plaza. Necesita mejorar mucho para salvarse.
SE COLOCA HADJAR PRIMERO
Buen tiempo del francés que para el crono en 44.7
ALONSO CIERRA SU PRIMER TIEMPO
Es séptimo por debajo de los Cadillac, Racing Bulls y Alpine.
BANDERA AMARILLA
Se sale Lance Stroll por una escapatoria. No ha habido coche copntra el muro, sigue la sesión con normalidad.
SALEN LOS COCHES DEL PITLANE
Comienza la 'Q1', ya están casi todos en pista y con unanimidad a la hora de elegir neumático, el blando.
SE RETRASA EL COMIENZO DE LA FÓRMULA 1
Solo han sido cuatro minutos.
CINCO MINUTOS PARA QUE ESTO COMIENCE
Verstappen y Russell, los grandes favoritos a la 'pole' aunque no habría que descartar ni a Antonelli ni a Hamilton, que han sido rápidos en los entrenamientos.
ALONSO, SANCIONADO
Aston Martin ha tomado la decisión de cambiar el motor. Pase lo que pase en la clasificación, Fernando saldrá último.
ALONSO, CON MUCHAS DUDAS
El asturiano sufrió muchas complicaciones con el Aston Martin durante la jornada de los entrenamientos del jueves. Lee noticia completa aquí.
LOS MUROS, EL GRAN PELIGRO
No hay que olvidar que la gran particularidad de este circuito de Bakú es lo al límite que hay que ir en las curvas. Pilotos como Stroll y Russell han tenido percances en los Libres 3. Para darnos cuenta de la proximidad con las protecciones, la F1 ha publicado unas llamativas imágenes del coche de Pierre Gasly.
The walls are waiting 🤏#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/BRpIdGkfVA— Formula 1 (@F1) September 25, 2026
VERSTAPPEN, EL MÁS RÁPIDO EN LOS LIBRES 3
FP3 CLASSIFICATION
Verstappen fastest heading into qualifying #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/PaLzhIsbbJ— Formula 1 (@F1) September 25, 2026
¡¡BIENVENIDOS A LA CLASIFICACIÓN DEL GRAN PREMIO DE AZERBAIYÁN!!
Llegamos a esta inusual jornada de viernes con uno de los platos fuertes del fin de semana, la clasificación. En los entrenamientos libres se ha impuesto la velocidad de Max Verstappen pero los Mercedes y los Ferrari le siguen de cerca. Sainz podría ser una de las sorpresas del gran premio y todo hace pensar que Alonso seguirá peleándose con un Aston Martin que solo da problemas.
Dadas las llamativas características del circuito de Bakú es probable que veamos la bandera roja a la mínima que ya haya un accidente por lo que la sesión podría extenderse. En cualquier caso, en poco menos de una hora, comenzará el espectáculo.