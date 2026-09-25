Podría renovar con Aston
Colapinto descarta la retirada de Fernando Alonso: "Correrá hasta que no pueda más"
El piloto de Alpine cree que Fernando "va a retirar" al resto de pilotos de la parrilla: "Le tengo mucho respeto".
Fernando Alonso, con 45 años, podría renovar por una temporada más con Aston Martin. Es insaciable. Una modificación de la normativa de la Fórmula 1 podría provocar una nueva prolongación de su contrato. Y en la parrilla alucinan con lo que está haciendo.
Franco Colapinto, en una entrevista a 'Sport', no ve a Fernando marchándose de la F1: "Fernando nos va a retirar a todos. Yo creo que va a correr hasta que no pueda más, hasta que no pueda más físicamente".
"Realmente es un piloto que yo respeto un montón y que lo respeto obviamente por el talentazo que tiene, que es algo impresionante y de otro nivel. Cuando yo era chiquito lo veía por la tele y era un sueño para mí, era un ídolo y ahora de golpe estoy corriendo con él, que es algo que nunca había pensado que iba a suceder", expresa el piloto argentino antes del Gran Premio de Azerbaiyán, en Bakú.
Destaca que Alonso siempre ha mantenido esas ganas locas por ganar: "Más allá de eso, lo que yo respeto mucho y lo que a mí me parece impresionante es la disciplina, las ganas de ganar, la competitividad, cómo es…".
"No se le van esas ganas, cómo tiene esas ganas y le sigue metiendo garra y va para adelante...", cierra Colapinto su análisis sobre el piloto de Aston Martin.
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