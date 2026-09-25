"Entrene al jugador que entrene..."
Carlos Alcaraz rompe su silencio tras el anuncio del regreso de Ferrero al circuito
El murciano se ha pronunciado después de que su exentrenador afirmara hace dos semanas que volverá a la acción en 2027.
Hace dos semanas, en la previa del Elche - Real Madrid, Juan Carlos Ferrero anunció en los micrófonos de 'Movistar' que tenía prácticamente cerrado su regreso al circuito en 2027.
A pesar de que el alicantino no desveló a qué jugador entrenará, muchos han elucubrado con la posibilidad de que sea a Rafa Jódar o a Jannik Sinner.
Pues bien, antes de su debut en la Laver Cup, a Carlos Alcaraz le han preguntado por el anuncio de Ferrero, con el que rompió el pasado mes de noviembre tras casi una década juntos.
El número 3 del mundo, en declaraciones al periodista James Gray, se mostró contento por Ferrero: "Estoy muy feliz de que vaya a volver al circuito y verle de nuevo por aquí".
"Va a ser genial. Entrene al jugador que entrene, creo que le irá muy bien", añadió un Carlitos cuyas palabras destilan que el regreso de 'Juanki' no será de su mano.