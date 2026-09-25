Carlos Alcaraz rompe su silencio tras el anuncio del regreso de Ferrero al circuito

El murciano se ha pronunciado después de que su exentrenador afirmara hace dos semanas que volverá a la acción en 2027.

Hace dos semanas, en la previa del Elche - Real Madrid, Juan Carlos Ferrero anunció en los micrófonos de 'Movistar' que tenía prácticamente cerrado su regreso al circuito en 2027.

A pesar de que el alicantino no desveló a qué jugador entrenará, muchos han elucubrado con la posibilidad de que sea a Rafa Jódar o a Jannik Sinner.

Pues bien, antes de su debut en la Laver Cup, a Carlos Alcaraz le han preguntado por el anuncio de Ferrero, con el que rompió el pasado mes de noviembre tras casi una década juntos.

El número 3 del mundo, en declaraciones al periodista James Gray, se mostró contento por Ferrero: "Estoy muy feliz de que vaya a volver al circuito y verle de nuevo por aquí".

"Va a ser genial. Entrene al jugador que entrene, creo que le irá muy bien", añadió un Carlitos cuyas palabras destilan que el regreso de 'Juanki' no será de su mano.